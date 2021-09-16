تدشين فرع “بنك #ستاندرد_تشارترد” في #المملكة

اختتم ستاندرد تشارترد اليوم احتفاله الرسمي بتدشين أول فرع له في السعودية، تحت رعاية معالي الدكتور فهد عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي،.

وحضر الاحتفال الافتراضي خوسيه فينياليس، رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في إفريقيا والشرق الأوسط، ويزيد السلوم، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد فرع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي البنك المركزي السعودي وكبار عملاء بنك ستاندرد تشارترد من جميع أنحاء العالم.

وخلال الاحتفال استعراض سبل دعم ومساهمة ستاندرد تشارترد في “رؤية المملكة 2030″، وتحديداً محاورها التي تركز على التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، وتسهيل التدفقات التجارية عبر الأسواق الدولية والرقمنة والتمويل المستدام والاستثمار في تطوير وتدريب الكفاءات السعودية.

محافظ البنك المركزي: هدفنا تأسيس بيئة جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي

وتعليقاً على إطلاق الفرع، صرح الدكتور فهد عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي: “تماشياً مع “رؤية 2030″، شرعت المملكة في طرح مجموعة واسعة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مستويات الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، فضلاً عن دعم الأطر التشغيلية والتنظيمية.

وأضاف: “يتمثل هدفنا في تأسيس بيئة جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي. وفي نهاية المطاف، سيسهم ذلك في التنويع الاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل. وبفضل التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حرصت المملكة على توفير بيئة مثالية للمؤسسات الدولية. ومن هذا المنطلق، يطيب لنا الترحيب بتواجد بنك ستاندرد تشارترد في المملكة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في إسهاماتهم الموجهة نحو تنمية البلاد وازدهارها”.

سونيل كوشال: هذا هو الوقت الأمثل لخدمة عملائنا في المملكة

وقال سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد: “يشرفنا أن يكون الافتتاح الرسمي للبنك تحت رعاية معالي الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي. ونرى أن هذا هو الوقت الأمثل لخدمة عملائنا في المملكة، حيث سيساهم تواجدنا هنا في تعزيز التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس المال لدعم “رؤية 2030″ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خاصة وأن شبكتنا العالمية تمتد عبر 59 دولة، لنحط الرحال الآن في المملكة.

ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي المحافظ وفريق البنك المركزي السعودي على الدعم الهائل الذي حظينا به لترسيخ وجودنا في المملكة. نحن نتطلع إلى خدمة هذا البلد ودعم نموه الاقتصادي، لا سيما وأن استراتيجيتنا في المملكة تركز على خدمة الشركات العالمية القوية والمؤسسات المالية، إلى جانب حرصنا لتقديم خدمات لدعم المعاملات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير سوق المملكة”.

يزيد السلوم: أول رئيس تنفيذي سعودي في بنك ستاندرد تشارترد

وقال يزيد السلوم، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد السعودية: “أود أن أعرب عن اعتزازي الكبير بخدمة المملكة كأول رئيس تنفيذي سعودي في بنك ستاندرد تشارترد. ويدعم كبار المسؤولين في البنك تواجدنا في المملكة، والذي يمثل أحدث وأهم خطوة لنا في هذه الفترة، ونحن على ثقة تامة بأنها ستعزز هدفنا المتمثل في دعم التجارة والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.

ونرى من جانبنا وجود فرص كبيرة تتيح لنا دعم “رؤية المملكة 2030″، وذلك بفضل قوة شبكتنا الدولية. وسيعمل تواجدنا عنا في الرياض على تقريب العملاء بشكل أكثر على المستوى الدولي، وتوفير الفرص التجارية المتوافرة في المملكة وفي جميع أنحاء العالم”.

يشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يلعب دوراً محورياً في العديد من معاملات التمويل لكبرى شركات تزويد الطاقة في المملكة، ومن أبرزها “أرامكو” و”أكوا باور”، إضافة إلى تنسيق عددٍ من عمليات جمع رأس المال في جميع أنحاء البلد، كان منها دور المنسق العالمي لتنظيم بيع صكوك حكومية سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار قبيل انتشار الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في يونيو من العام الجاري 2021، شارك البنك في عملية هيكلة مشتركة، كما كان أحد مديري الاكتتاب في الافتتاح الرئيسي لصكوك أرامكو السعودية بقيمة 6 مليارات دولار، والتي كانت أكبر صكوك مؤسسية مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق.

ويعمل بنك ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2010 من خلال مكتبه للأسواق المالية المرخص من هيئة السوق المالية، كما حصل على ترخيص مصرفي كامل في عام 2019 من قبل مؤسسة البنك المركزي السعودي.