تغرات أمنية عالية الخطورة في منتجات #ابل

تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple.
الوصف:
أصدرت Apple تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي:
iTunes U 3.8.3
متوفر للمنتجات التالية:
iOS 12.4 وما بعده
iPadOS 12.4 وما بعده
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ برمجيات خبيثة
الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/en-us/HT212809