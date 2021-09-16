تغرات أمنية عالية الخطورة في منتجات #ابل

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متابعات-الوئام

تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple.

الوصف:

أصدرت Apple تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي:

iTunes U 3.8.3
متوفر للمنتجات التالية:
iOS 12.4 وما بعده
iPadOS 12.4 وما بعده
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ برمجيات خبيثة
الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212809