حملات تفتيش تكشف مخالفات بالجملة على محلات الشيشة

كشفت حملات تفتيشية نفذتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمشاركة عدة جهات عن مخالفات بالجملة على محلات بيع الشيشة ومستلزمات التبغ بالرياض .

وضبطت الحملات عدة محلات تبيع منتجات غير معروفة المصدرة وأخرى غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء ومنتجات تمت إزالة العبارات والصور التحذيرية من أغلفتها بالإضافة إلى بيع منتجات ممنوعة ومخالفة وعدة مخالفات لنظام مكافحة التبغ.

وشارك في الحملات مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مسئولين من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض.

وتم خلال الحملات إتلاف ٢٦٥١ نكهات إلكترونية مخالفة و ٤٠ علبة من نوع دوخة و١٧ كيلو لمعسلات مخالفة ومجهولة المصدر وتحرير عدة مخالفات نظامية.

وقدمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها لجميع أفراد المجتمع لتعاونهم في الإبلاغ عن هذه المخالفات مؤكدة سعيها بالتعاون مع شركاء وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على كل مخالف حماية لصحة الإنسان ووقاية للمجتمع.