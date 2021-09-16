توكلنا: لا يمكن إلغاء موعد الجرعة الثانية من لقاح #كورونا.. بل إعادة جدولتها

أكد تطبيق «توكلنا» أن تذكرة الموعد المحدد لتلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تتضمن البيانات الشخصية وبيانات الموعد وموعد «QR»، مشددا على ضرورة الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالتعليمات.

وأعلن «توكلنا» أنه يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها.

وأوضح أن الحالة الصحية تكون «محصن جرعة أولى» باللون الأخضر الغامق في «توكلنا» لمن لم يصب بالفايروس مسبقا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوما من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة، فيما تظهر الحالة الصحية «متعافي وتلقى جرعة» في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى «محصن أكمل الجرعات».

يذكر أن تطبيق «توكلنا» معتمد للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع الشركاء في القطاع الحكومي، في حين أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتنعكس في «توكلنا»، وعند وجود ملاحظات واستفسارات حول بيانات التحصين فيتم التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم «937» ليتم إرسال البيانات إلى «توكلنا».