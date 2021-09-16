وزيرة الجيوش الفرنسية.. قتلنا زعيم داعش

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، إن الصحراوي قتل في ضربة وجهتها قوة من برخان، مبينة أن القتال سيستمر ضد التنظيم.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ليل أمس الأربعاء أنّ قوات بلاده قتلت قائد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنّ قائد التنظيم الجهادي “تمّ تحييده”، في مصطلح عسكري أوضح الإليزيه أنّه يعني أنّه “قتل”. وأضاف الرئيس الفرنسي القول: “هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضدّ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”.

وكان عدنان أبو وليد الصحراوي (العضو السابق في جبهة البوليساريو وكذلك في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، بعث تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى سنة 2015، واعتبرته قمة “بو” الفرنسية المنعقدة بداية سنة 2020 جنوب غربي فرنسا عدوا من الدرجة الأولى، وهو يعد منفذا لأغلب الهجمات الدامية في المنطقة المفتوحة على مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تعد من أفقر دول العالم.

وكان تنظيم الدولة استهدف جنودا أمريكيين من القوات الخاصة فقتل منهم أربعة، كما قتل أربعة جنود نيجيريين خلال كمين نصب في منطقة تونغو تونغو القريبة من مالي، جنوب غربي النيجر سنة 2017، كما استهدف التنظيم قواعد عسكرية في مالي والنيجر عبر هجمات واسعة النطاق.