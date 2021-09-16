وصول وزارء خارجية #الكويت و #عمان و #البحرين إلى #المملكة (صور)

وصل وزراء خارجية الكويت وعمان والبحرين، اليوم الخميس، إلى المملكة، ليشاركوا بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الكويت

كما استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وزير الخارجية العماني يصل إلى الرياض

ووصل وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم (الخميس) إلى العاصمة الرياض، وذلك في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي؛ نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

يذكر أن أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنعقد اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض.