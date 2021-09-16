السعودية تشارك في اجتماع وكلاء #وزارات_المالية و #البنوك_المركزية لدول #مجموعة_العشرين

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد العزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما ) للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، والذي عُقد يومي 13-14 سبتمبر 2021م في مدينة نابولي بإيطاليا، بحضور ممثلين من جميع دول مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستعرض وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الاجتماع، المبادرات الصحية العالمية الحالية، أو فرص وتحديات التمويل، كما ناقشوا القضايا المتعلقة بالضرائب الدولية، وسياسات دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والسياسات والتمويل المستدام وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق التعافي وذلك امتداداً لما جرى تحقيقه في رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي.

ويعد هذا الاجتماع هو الرابع تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ويأتي تمهيداً للاجتماع الخامس والأخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة الإيطالية، والمقرر عقده في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2021م.

يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة القادمةفي عام 2022).

وتهدف اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب، لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة. وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.