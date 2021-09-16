أمانة جدة تعلن عن خمسة مشروعات لتصريف الأمطار بنحو مليار ريال

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إنشاء خمسة مشروعات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تصل نحو المليار ريال.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، أن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشروعات بأكثر من 700 مليون ريال، وتشمل حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى، وجزء من حي الأجاويد والسنابل، إضافةً إلى طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وبين المهندس غسان أن الأمانة تقوم حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الامطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروعات الخمسة ستكون ما بين 24 و 36 شهراً لكل مشروع.

كما واصلت أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشروعات لتصريف مياه الأمطار بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و 451 ألف ريال، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م، وشملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير وحي الأصالة.

يذكر أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 365,404,600 مليون ريال، شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية، حيث تضمنت المشروعات إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 متر وتركيب 623 منهولاً و 876 مصيدة أمطار إلى جانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.