جامعة الطائف تحيل عضو هيئة التدريس للتحقيق بعد إساءته لطلابه #عاجل

أصدرت جامعة الطائف بيانا، اليوم (الخميس)، بشأن إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لطلابه، مؤكدة أنه تمت إحالته للتحقيق.

وقالت الجامعة، في بيان، إنه “إشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه؛ تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها”.

وأضافت: “تؤكد الجامعة أنه تم إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

واختتمت الجامعة بيانها مؤكدة أنه “سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه”.