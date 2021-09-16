لا جديد.. MBC وSSC الرياضية: سنحاول تجاوز أزمة النقل التلفزيوني

أوضحت شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، أنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي تسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية.

وأضافت: بناء على ذلك تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC، لتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والأسيوية بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة، نظير ما تتمتع به المجموعة من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة شاهد وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX، داخل النطاق الجغرافي في المملكة، حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتابعت في بيان لها، اليوم: “شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار يودان التأكيد للجميع بأنهما تابعتا وباهتمام بالغ جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية، وقد تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية وفعالة لكافة المشاكل التقنية لضمان عدم تكرارها مستقبلا، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل المملكة.

واختتمت: “تود شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC التأكيد على اهتمامهما بتلبية تطلعات المشاهدين والعمل على إنهاء أي مصاعب تواجههم”.