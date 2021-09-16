ممرضة تنقذ حياة سيدة في مطعم بحائل.. والهلال الأحمر يفاجئها

كرّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا، الممرضة مُنى ضاحي سالم الحربي إحدى منسوبات مستشفى شراف التابع للتجمع الصحي بمنطقة حائل نظير موقفها الإنساني بإنقاذها لامرأة أصيبت بغصّة أثناء وجودها داخل أحد المطاعم بمجمع تجاري.

وقال “اليحيا” إن تكريم الممرضة يأتي تقديراً لدورها البطولي، إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة بكل شجاعة، وإبلاغ غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم ٩٩٧، والمحافظة على سلامة المصابة لحين وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي، التي قامت بدورها بمباشرة الحالة.

واعتبر هذا العمل عملاً إنسانياً يعكس إخلاصها وتفانيها، مضيفاً أن مثل هذه المواقف تكشف مدى حاجة الجميع لتعلم طرق الإسعافات الأولية، فالجميع معرض لمثل هذه المواقف التي نحتاج التعامل معها باستجابة سريعة ودون تأخير.

وقدّم “اليحيا” للممرضة درعاً تذكارياً مقدماً من هيئة الهلال الأحمر السعودي وشهادة شكر وتقدير وعدد من الهدايا، كما وجه الدعوة لها للانضمام إلى فريق الهيئة التطوعي بمنطقة حائل.