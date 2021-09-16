مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بالباحة

لقي شخص مصرعه في حادث ارتطام مركبة بشاحنة، اليوم، بمركز البعيثة التابع لمحافظة العقيق.

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم الموقع طريق البعيثة بمحافظة العقيق.

وعلى الفور تم توجيه فرقتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي وعند وصول أول فرق إسعافية تبين أنه حادث سيارة من نوع “كامري” اصطدمت بشاحنة.

وأضاف: “نتج عن هذا الحادث إصابة خطيرة وحالة وفاة بالموقع وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقل المصاب إلى مستشفى العقيق لتلقي العلاج”.