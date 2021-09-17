بيلوسي: “المدعو” ترامب سيخسر الرئاسة للمرة الثانية لو ترشح في 2024

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها تتوقع ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2024، مشيرة إلى أنه لو فعل، ذلك فسيسجل اسمه في التاريخ الأمريكي باعتباره خاسراً مرتين في انتخابات الرئاسة.

وخلال زيارتها لبريطانيا لحضور اجتماع لقادة برلمانيين من دول مجموعة السبع، سُئلت الزعيمة الديمقراطية عن إجراءات العزل التي شرعت فيها مرتين ضد ترامب في أواخر في 2019 وفي يناير 2021.

وانتهزت بيلوسي الفرصة لتسجيل نقطة سياسية ضد ترامب، الذي لا زال يمثل أقوى تيار في الحزب الجمهوري، فقالت: “أنا لا أتحدث مطلقاً عنه”.

ومع ذلك واصلت الحديث عنه ولم تذكره بالاسم.

وأضافت بيلوسي على عجل “أشير له من وقت لآخر باعتباره المدعو، لو أنه يرغب في خوض الانتخابات مجدداً فسيكون أول رئيس يتعرض لإجراءات عزل مرتين، ويُهزم مرتين”.

وقوبلت تعليقاتها بتصفيق حاد من الجمهور الذي كان جُلُه من البريطانيين.