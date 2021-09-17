ولاية أسترالية تضفي الشرعية على الموت الطوعي!

صوتت ولاية كوينزلاند لإضفاء الشرعية على الموت الطوعي بمساعدة، لتصبح الولاية الخامسة في أستراليا التي تقوم بذلك.

ووافق برلمان الولاية ليلة امس الخميس، على مشروع القانون الذي سيسمح للأشخاص المؤهلين بالحصول على مساعدة طوعية للموت كخيار إضافي لإنهاء الحياة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون في بداية عام 2023، حسبما ذكرت السلطات الصحية، مضيفة أن الأهلية للوصول إلى هذا الخيار ستتبع معايير صارمة.

وقالت السلطات الصحية، إن كوينزلاند سوف تتعامل بـ “ترتيبات سريرية وإدارية معقدة ضرورية لإعداد خطة الموت بمساعدة طوعية في ولاية كوينزلاند”.

ووصفت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاشتشوك تمرير مشروع القانون في بيان لها بأنه “لحظة تاريخية”.

وقالت، إن “الأمر يتعلق باختيار فرد ليحدد كيف يرغب في إنهاء حياته بكرامة”. وأضافت: “هناك كرامة في العمل. هناك كرامة في العائلة والأصدقاء الذين يحيطون بك. ويجب أن تكون هناك كرامة في الموت”.

يشار إلى أن الموت الطوعي بمساعدة مقنن في ولايات فيكتوريا وغرب أستراليا وجنوب أستراليا وتسمانيا.