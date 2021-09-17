النفط مستقر وبرنت عند 72.59 دولاراً للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، مع عودة المزيد من إمدادات الخام في خليج المكسيك الأميركي في أعقاب إعصارين، بينما تتجه العقود القياسية لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

وبحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش نزل خام برنت سنتين إلى 72.59 دولار للبرميل بعد أن استقر عند التسوية أمس الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 75.71 دولار بزيادة 21 سنتا عن أمس.

وكان كلا العقدين في طريقهما للارتفاع بنحو أربعة في المئة خلال الأسبوع، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى في سبعة أسابيع وخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى في ستة أسابيع، إذ تعافى الإنتاج في خليج المكسيك الأميركي بشكل أبطأ مما كان متوقعا بعد أن ألحق الإعصار أيدا أضرارا بالمنشآت النفطية في أغسطس آب، وضربت العاصفة المدارية نيكولاس المنطقة هذا الأسبوع.

وكان 28 في المئة من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى أمس الخميس، بعد أسبوعين ونصف من وقوع الإعصار أيدا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر أيلول تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس.