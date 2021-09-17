شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في جامعة الملك فيصل #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين على نظام العقود المؤقتة تابعة معهد البحوث والاستشارات.

وفي التفاصيل فقد أوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل في المجال المطلوب.

ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه وذلك من يوم الأربعاء بتاريخ 08/ 2 / 1443 هـ، وحتى يوم غدا السبت تاريخ 11/ 2/ 1443 هـ:

https://services.kfu.edu.sa/ContractorJobs/?Token=a9aae4f6-4b3a-4b8c-9383-e17705bb5d11