765 مليون يورو ميزانية #برشلونة في الموسم الجديد

أقر برشلونة في اجتماع لمجلس إدارته، موازنة بقيمة 765 مليون يورو لموسم 2021-2022، وأكد أن دورة 2020-2021 ستختتم بخسائر تبلغ 481 مليون يورو.

اتفق المجلس اليوم على قيام المدير العام للنادي فيران ريفيرتير، في 6 من أكتوبر المقبل، بتقديم النتائج المفصلة لمعرفة الوضع الفعلي لبرشلونة، وستعقد الجمعية العامة للمساهمين في منتصف أكتوبر.

ولم يحدد موعدا ًمعيناً لاجتماع الجمعية، لعدم معرفة المواعيد التي ستحددها “الليغا” لمباراة برشلونة وفالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة التاسعة.

وستحسم الجمعية إقرار حسابات موسم 2020-2021 من عدمه، وكذلك ميزانية موسم 2021-2022.

واتفق مجلس إدارة برشلونة أيضا ًعلى عزمه خلال انعقاد الجمعية المقبلة على تقديم اقتراح لتعديل النظام الأساسي في جوانب مختلفة، ويبرز بينها احتمال تسجيل الشريك عن بعد، لتقليل الولايات المقبلة إلى خمسة أعوام.

وبحث اجتماع مجلس الإدارة خلال الاجتماع الوضع الرياضي، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ (0-3)، وتناول شكوك بعض أعضاء مجلس الإدارة حول استمرارية المدرب رونالد كومان.

وفي النهاية، لم يكن هناك جديد، وسيستمر المدرب الهولندي في قيادة الفريق.