عاجل… #واشنطن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع #السعودية

وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويهدف العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، لضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز أباتشي وبلاك هوك، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز شينوك، وفق ما أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أمريكيين اثنين و350 موظفاً من شركات تعاقد، إلى السعودية على مدى عامين.

وأضافت الخارجية الأمريكية، إن “الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وهذا أول اتفاق دفاعي كبير مع السعودية يُرسل إلى الكونغرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير.