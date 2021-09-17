“فلكية جدة”: اختفاء البقع الشمسية بشكل تام في سماء السعودية (صورة)

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الجمعية رصدت صباح اليوم (الجمعة) اختفاء البقع الشمسية على الشمس، ولكن هذا لن يستمر طويلا، فمن الممكن ظهور بقعة جديدة في أي وقت.

وأوضح “أبو زاهرة” أن “هذه الفترة الهادئة تحدث بشكل استثنائي في أعقاب زيادة النشاط الشمسي ضمن بداية الدورة الشمسية الجديدة (25) أواخر العام الماضي 2020، وهو أمر طبيعي يحدث للدورات الشمسية الحديثة، حيث تظهر البقع وتنشط ومن ثم تتلاشى .

وعلى الرغم من اختفاء البقع الشمسية؛ يستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، والتي تتشكل نتيجة تدفق الرياح الشمسية من الثقوب الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس.