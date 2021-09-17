الليلة.. “مثلث سماوي” يزين السماء

يُرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس، اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021 انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي.

ووصف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة المشتري بأنه أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، وكاليستو، ويوروبا، وايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وقال: “أما كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وخلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه بمراقبة موقع القمر في الوقت نفسه كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.