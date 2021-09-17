استقالة ثاني وزيرة في هولندا بعد أزمة اللاجئين الأفغان

أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بايليفيلد، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها بعد انتقادها أثناء إجلاء اللاجئين من أفغانستان في الشهر الماضي، بعد خطوة مماثلة من وزيرة الخارجية سيغريد كاغ.

وحملت أغلبية برلمانية، الخميس، الوزيرتين مسؤولية بطء رد فعل الحكومة على التقدم السريع لطالبان، والإخفاق في توفير ممر آمن لآلاف الأفغان ربما كانوا مؤهلين للحصول على حق اللجوء في هولندا.

وبايليفيلد هي سادس وزيرة تستقيل منذ سقوط حكومة رئيس الوزراء مارك روته بعد فضيحة إعانات رعاية الأطفال في يناير الماضي.

وأصبحت الحكومة، قائمة بتصريف الأعمال، بعد تعثر جهود روته وكاغ لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب انتخابات عامة، منذ نحو 6 أشهر فقط.