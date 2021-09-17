القبض على رئيس ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة التونسية

قال المحامي التونسي أنور أولاد علي لرويترز إن أعوان شرطة بالزي المدني اعتقلوا اليوم الجمعة النائب في البرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف، القيادي في ائتلاف الكرامة، عندما كان يستعد للمثول أمام قاض بالمحكمة العسكرية في العاصمة تونس.

ومخلوف، رئيس ائتلاف الكرامة الحليف للنهضة في البرلمان المجمد، مطلوب للقضاء العسكري بعد أن رفعت نقابات أمنية دعوى ضده واتهمته بالاعتداء على أمنيين في المطار قبل أشهر فيما يعرف “بقضية المطار”.

وقال أنور أولاد علي إن “قاضي المحكمة العسكرية أخبرهم أنه طلب من الجهات الأمنية إحضار مخلوف للمحكمة”.

ونشر المحامي على صفحته على فيس بوك فيديو يظهر سيطرة رجال بالزي المدني على شخص وطرحه أرضاً قبل وضعه في سيارة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جهات رسمية.

وأوقفت الشرطة حتى الآن 3 نواب على الأقل بعد قرار سعيد رفع الحصانة عن النواب، وهم ياسين العياري، وفيصل التبيني، ولطفي علي، وجميعهم مطلوبون في قضايا مختلفة، ورفضوا المثول أمام التحقيق، بفضل حصانتهم البرلمانية التي ألغاها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.

ومخلوف محام ينتقد خيارات الرئيس قيس سعيد ووصف خطوته في 25 يوليو(تموز) بانقلاب، وطالما وجه نقداً لاذعاً له في البرلمان.

وعزل سعيّد الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو(تموز) ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه الإسلاميون بأنها انقلاب.