المغرب: بعد هزيمة عمدتها الإخواني في الانتخابات.. اختيار سيدة عمدة لمراكش

انتُخبت المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة، رئيساً لمجلس جماعة مدينة مراكش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلفاً للعمدة السابق محمد العربي بلقايد من حزب العدالة والتنمية، بعد هزيمته في الانتخابات الأخيرة.

واختيرت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عمدةً للمدينة الثالثة في المغرب، بالإجماع في جلسة التصويت، حيث تمكنت من جمع 79 صوتاً، فيما امتنع شخص واحد عن التصويت، بحسب ما نقل موقع “LE360” المغربي.

وحصل ممثلو الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على المراتب الثلاث الأولى نواباً للعمدة الجديدة، فجاء محمد الإدريسي عن حزب الأصالة والمعاصرة نائباً أولاً، وعبد الله الفجالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائباً ثانياً، وعبد العزيز بوسعيد عن حزب الاستقلال، نائباً ثالثاً.