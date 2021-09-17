عقوبات أمريكية جديدة على شبكة لتمويل حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ممولين لحزب الله اللبناني، وفق منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة.

وذكرت الوزارة أن عقوباتها الجديدة تستهدف عناصر في شبكة تعمل من لبنان والكويت على تمويل حزب الله، وأفراد، وشركات تمثل جزءاً من شبكة دولية تدعم الحزب وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة التي نشرتها الخزانة على موقعها الرسمي أسماء 8 إيرانيين، اثنان منهم يقيمان في تركيا والصين، ولبنانيين اثنين، وكويتيين اثنين، وصيني، إلى جانب 8 شركات.

وبين المدرجين على القائمة السوداء اللبناني حسين محمد هدوان الذي وصفته الوزارة بأنه مسؤول بارز في أمانة حزب الله ويشرف على جمع تبرعات للحزب من الخارج، ويتلقى أوامره من أمينه العام حسن نصرالله مباشرة.

من جهتها قالت قناة الحدث، إن القائمة تضم أيضا لبنانيين آخرين هما علي الشاعر، وعلي القصير، إلى جانب الكويتيين جمال حسين الشطي، وطالب حسين علي، فضلاً عن الإيرانيين حسين أسد الله، وسمانه دميرجيلو.