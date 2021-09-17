بريطانيا.. إلغاء فحص الـ PCR للمسافرين المحصنين بجرعتين

تعتزم بريطانيا الإعلان عن تغييرات كبيرة في قواعد السفر في المملكة المتحدة اليوم الجمعة.

وكشفت صحف بريطانية أن القرارت الجديدة تتضمن الاستغناء عن فحص البي سي آر للمحصنين بجرعتين وذلك لغير المدرجين في القائمة الحمراء وبذلك اعتباراً من 4 أكتوبر لن يحتاج المسافرين من السعودية غلى إجراء فحص PCR قبل السفر.

فيما ذكرت صحيفة التايمز هذا الصباح أنه من المتوقع أن يتم «خفض» القائمة الحمراء إلى النصف، مع خروج دول من بينها تركيا من القائمة عالية المخاطر “في الوقت المناسب لنصف المدة «أكتوبر».

وعلى صعيد متصل، توقع موقع ويلز أونلاين، أن تغييرات وتحديثات السَّفَر ستدخل حيز التنفيذ قبل نصف المدة في أكتوبر.