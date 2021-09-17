فيصل بن فرحان يبحث مع وزير الخارجية البرازيلي العلاقات الثنائية

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانس.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.