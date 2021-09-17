ميقاتي: حزين لانتهاك حزب الله سيادة لبنان بالنفط الإيراني

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن إدخال الوقود الإيراني، انتهاك لسيادة لبنان، لأنه كان في معزل عن الحكومة، حسب ما قال في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الجمعة.

وقال ميقاتي: “أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان” مضيفاً أنه لايخشى “العقوبات لأن العملية كانت في معزل عن الحكومة اللبنانية”.

وتعهد ميقاتي في المقابلة من جهة أخرى، بمنع تحويل بلاده إلى ساحة للإساءة للدول العربية، قائلاً: “أتعهد لهم بأن لبنان لم ولن يكون ساحة للاساءة إلى الدول العربية. ومن هنا اطالب جميع الأطياف اللبنانية باعتماد سياسة النأي بالنفس. لبنان لم يتخل عن أشقائه العرب وهو يدعوهم إلى عدم التخلي عنه”.

وفي سياق حديثه عن حكومته قال إن “المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي، تمهيدا للانتقال الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية” قائلاً إن “26% من أموال الدعم العام الفائت وصلت إلى اللبنانيين، والباقي ذهب إلى جيوب التجار والمحتكرين والمهربين. سنكتفي في الفترة المقبلة بدعم الأدوية خصوصا للأمراض المستعصية. من هنا نطالب المجتمع الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف النزف قبل فوات الأوان”.

وأضاف “يؤسفني القول إن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارئ المستشفى”.