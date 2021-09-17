باريس_سان_جيرمان الفرنسي يلتقي نجوم #الهلال و #النصر في كأس #موسم_الرياض2021

أعلن موسم الرياض عن مواجهة مرتقبة تجمع فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض 2021م، كأكبر ناديين لكرة القدم في المنطقة وكجزء من سلسلة الأحداث في موسم الرياض.

وسيأتي باريس سان جيرمان إلى العاصمة الرياض خلال الموسم الأكثر انتظارًا، الذي استقطب أكثر من 10 ملايين زائر في نسخته الأولى عام 2019م، حيث ستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م، وستكون أحد أفضل الفعاليات والأكثر إثارة في موسم الرياض.

ويُعد نادي باريس سان جيرمان أكثر نوادي كرة القدم بريقًا في العالم بقائمته الرائعة من النجوم ليكون أول نادٍ فرنسي لكرة القدم يلعب في المملكة العربية السعودية.

ويعود موسم الرياض هذا الخريف كواحد من أكبر المهرجانات الترفيهية العالمية الممتدة على مساحة 5.4 ملايين متر مربع في مدينة الرياض من خلال 14 منطقة مختلفة تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب المختلفة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022م.