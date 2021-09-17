الرائد يتصدر الدوري بخماسية مثيرة في #التعاون #ديربي_القصيم

حسم الرائد ديربي القصيم بفوزه على غريمه التقليدي التعاون بنتيجة 5-3، في مواجهةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين أهدر الشباب نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه ضمك 1-1، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حسم الرائد ديربي القصيم بعد فوزه على غريمه التقليدي التعاون بنتيجة 5-3، في مباراةٍ مثيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 10 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق نقطتين ليتراجع للمركز قبل الأخير مؤقتاً.