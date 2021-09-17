احتجاز 10 آلاف مهاجر تحت جسر في تكساس الأمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن سلطات الحدود الأمريكية تحتجز أكثر من 10 آلاف مهاجر غير قانوني غالبيتهم من هايتي، تحت جسر في تكساس الجمعة، ما يشكل تحدياً جديداً لسياسة الهجرة لدى إدارة الرئيس جو بايدن.

وكشف برونو لوزانو رئيس بلدية مدينة ديل ريو على الحدود مع المكسيك، جمع المهاجرين تحت جسر ديل ريو، في منطقة خاضعة لسيطرة إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وأضاف أن غالبيتهم من هايتي، وهم يأملون البقاء في الولايات المتحدة، خاصةً أن بلادهم تعرضت لزلزال مدمر، واضطرابات سياسية مستمرة.