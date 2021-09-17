وزير الدفاع الأمريكي يعتذر بعد مقتل مدنيين في غارة على كابول

قدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة “اعتذاره” بعد الضربة الجوية “الخطأ” في كابول التي أودت بـ10 مدنيين أفغان قبل إتمام الانسحاب الأمريكي.

وقال الوزير في بيان: “أتقدم بأحر التعازي لأقارب القتلى من الذين بقوا على قيد الحياة”، مقراً بأن المستهدف كان “ضحية بريئة، مثل غيره من الذين قتلوا بشكل مأسوي”.

وأضاف أوستن “نقدم اعتذارنا، وسنبذل قصارى جهدنا لأخذ العبر من هذا الخطأ الفادح”.

وأقر الجيش الأمريكي في وقت سابق بخطأ هذه الضربة.

وتابع “ليس ثمة جيش يبذل جهداً مثل الذي نبذله لتجنب ضحايا مدنيين. حين يكون لدينا أسباب للاعتقاد أننا قتلنا أرواحاً بريئة فإننا نحقق، ونعترف بذلك إذا تبين أن الأمر صحيح”.

وأقر الجيش الأمريكي الجمعة، بأن ضربته الأخيرة في أفغانستان، في كابول في 29 أغسطس(آب) والتي أسفرت عن مقتل “10 مدنيين” بينهم “ما يصل إلى 7 اطفال”، كانت “خطأً مأسويا”.