أمير حائل يسلّم عدداً من المواطنين وثائقهم لطلبات تملّك العقارات

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عدداً من المواطنين الوثائق التي تم إنجازها من قبل لجان النظر في طلبات تملّك العقارات “إحكام” لتكون مكتملة الإجراءات.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم لمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.
ونوّه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في إنجاز أحد أهم برامج التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية غير المكتملة على العقارات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.
كما استمع لعرض عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها، التي تهدف إلى تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشاد بافقيه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الرشيدة، مُثمناً لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه متابعة أعمال هيئة عقارات الدولة بالمنطقة، مما كان له الأثر في تطوير منظومة عقارات الدولة في حائل.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .