أمير حائل يسلّم عدداً من المواطنين وثائقهم لطلبات تملّك العقارات

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل عدداً من المواطنين الوثائق التي تم إنجازها من قبل لجان ‏النظر في طلبات تملّك العقارات “إحكام” لتكون مكتملة الإجراءات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم لمعالي محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة ‏إحسان بن عباس بافقيه.

ونوّه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في إنجاز أحد أهم برامج ‏التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية غير المكتملة على العقارات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.

كما استمع لعرض عن الأهداف ‏الإستراتيجية للهيئة والبرامج والمشاريع المنبثقة منها، التي تهدف إلى ‏تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية ‏والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق رؤية ‏المملكة 2030.

من جانبه، أشاد بافقيه بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة ‏الرشيدة، مُثمناً لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه متابعة ‏أعمال هيئة عقارات الدولة بالمنطقة، مما كان له الأثر في تطوير ‏منظومة عقارات الدولة في حائل.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ .