فرنسا تسحب سفيرها من أمريكا وواشنطن تعلق

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الجمعة، إنها استدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا على خلفية إعلان الولايات المتحدة و بريطانيا وأسترالية خطة لبناء غواصات نووية للجيش الأسترالي.

وأضافت وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان بطلب من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون اتخذت قرارا لاستدعاء سفيرينا من الولايات المتحدة وأستراليا إلى باريس بشكل فوري من أجل إجراء مشاورات.

وأضاف ايضاً، لودريان أن هذا القرار الاستثنائي مبرر بالخطورة الكبيرة للتصريحات الصادرة يوم 15 سبتمبر.

‏‎في السياق قالت واشنطن “نأسف لقرار باريس استدعاء سفيرها وسنبقى على تواصل معها لحل الخلافات”.

ومساء الأربعاء أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن إقامة شراكة جديدة في مجالي الدفاع والأمن أطلق عليها اسم “AUKUS”، وسيتمثل المشروع الأول في إطارها ببناء غواصات نووية للأسطول الحربي البحري لأستراليا.

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى إلى فترة أزمة مفتوحة حيث ألغت الحكومة الأسترالية بإقامة هذه الشراكة الجديدة صفقة شراء غواصات فرنسية وقررت استبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه “خيانة وطعنة في الظهر” و”قرار على طريقة” الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.