أخضر الرماية ينهي الآسيوية بـ 3 ميداليات

اختتم المنتخب السعودي للرماية اليوم مشاركته في البطولة الآسيوية للرماية على أسلحة ضغط الهواء التي أقيمت في جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 5-20 سبتمبر الجاري بتحقيق رماة الأخضر 3 ميداليات متنوعة على مستوى الفردي والفرق.

ففي منافسات – الفردي – لرماية المسدس ضغط الهواء حقق سفر محمد الدوسري الميدالية الفضية ، وجاءت نتائج – الفرق – من نفس المسابقة بتحقيق سفر محمد الدوسري وعطا الله نداء العنزي وعقيل عبدالهادي البدراني الميدالية الفضية ، وذلك تحت إشراف مدرب المسدس الكوري سونج جو لي.

وفي منافسات – الفرق – لرماية البندقية ضغط الهواء حصل حسين غويلي الحربي ومسفر عبود العماري وفايز صعفق العنزي على الميدالية البرونزية وذلك تحت إشراف مدرب البندقية الوطني أحمد محمد قيسي.

وفي ختام مشاركة الأخضر بالبطولة الآسيوية عبر ‏سمو رئيس الاتحاد رئيس البعثة المشاركة الامير سعود بن خالد عن بالغ الثناء والتقدير للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الملكي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولسمو نائبه الامير فهد بن جلوي على ما يحظى به الاتحاد من حرص ودعم واهتمام بالغ وذلك لتهيئة الامكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية.

كما وجه سموه شكره لكافة من تواصل معه للتهنئة من جمهور وعشاق هذه الرياضة العريقة واعداً إياهم بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل من كافة منسوبي الاتحاد من جهاز إداري وفني ورماة خلال المرحلة المقبلة للوصول للهدف الأسمى للجميع وهو خطف الإنجازات على كافة الأصعدة وتمثيل الوطن بالشكل الأمثل دائماً.