كورونا في الهند.. 35662 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند بنسبة 3 %، حيث تم تسجيل 35662 إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، بعد يوم من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق بتطعيم 25 مليون شخص.

ونجحت الهند في إعطاء 466 جرعة لقاح مضاد لكورونا في الثانية لتسجل رقماً قياسياً بلغ 25 مليون جرعة تطعيم لأول مرة يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الهندية على موقع تويتر إن عدد الجرعات التي تم تقديمها يوم 17 سبتمبر يعادل عدد سكان أستراليا.

وكانت الصين قد أعطت اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص وهو 7ر24 مليون شخص في يوم واحد خلال شهر يونيو.