الدوري_السعودي: #النصر يصطدم بـ #الاتحاد في “لقاء الأقوياء” #النصر_الاتحاد

يخوض فريق اتحاد جدة مواجهة قوية، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره النصر، اليوم السبت، على ملعب “مرسول بارك”، في قمة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الاتحاد مواجهة الليلة، وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، حيث يملك الفريق في رصيده 9 نقاط من 4 مباريات، جمعها من 3 انتصارات، فيما تلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يحتل النصر المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط فقط، من إجمالي 3 مواجهات خاضها في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق انتصارين، وتلقى هزيمة وحيدة.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز على النصر، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري السعودي، ومواصلة سلسلة انتصاراته التي حققها في المواجهات الثلاث الأخيرة بالمسابقة، والتي سبقها بالسقوط أمام الفيحاء 0-1 في الجولة الافتتاحية للموسم الحالي.

وكان الاتحاد اكتسح ضيفه فريق أبها بنتيجة (6-1)، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في إطار مواجهات الجولة الرابعة.