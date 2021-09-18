إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 228.4 مليون 

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 228 مليوناً و421 ألفا و825 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و692 ألفا و934 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و704 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و134779 بعد تسجيل 8901 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 63 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92920.

وقفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند بنسبة 3 %، حيث تم تسجيل 35662 إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، بعد يوم من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق بتطعيم 25 مليون شخص.

ونجحت الهند في إعطاء 466 جرعة لقاح مضاد لكورونا في الثانية لتسجل رقماً قياسياً بلغ 25 مليون جرعة تطعيم لأول مرة يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الهندية على موقع تويتر إن عدد الجرعات التي تم تقديمها يوم 17 سبتمبر يعادل عدد سكان أستراليا.

وكانت الصين قد أعطت اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص وهو 7ر24 مليون شخص في يوم واحد خلال شهر يونيو.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1221261 إصابة، منها 64564 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27135 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1129562 حالة.