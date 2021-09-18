ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 185 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت ارتفاعا، مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وسجل سعر الجرام عيار 24، نحو 211.45 ريال (56.40 دولار) مقابل 211.35 ريال (56.36 دولار) أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 185.02 ريال ( 49.35 دولار) مقابل 184.93 ريال (49.32 دولار) أمس.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.59 ريال ( 42.30 دولار) مقابل 158.51 ريال (42.27 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.35 ريال ( 32.90 دولار) مقابل 123.29 ريال (32.88 دولار) أمس

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 105.73 ريال (28.20 دولار)