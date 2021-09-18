“شؤون الأسرة”: 89% من الطلاب والطالبات تلقوا لقاح كورونا

قال مجلس شؤون الأسرة، إن 89% من الطلاب والطالبات حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المجلس أن 79.8% من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من اللقاح، فيما تبلغ نسبة المتلقين للجرعة الواحدة 16.2%.

وأكد المجلس أهمية دور الأسر في حماية أبنائها الملتحقين بالتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والإجراءات الصحية الوقائية أثناء تواجدهم في المدرسة .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات “كورونا” المعطاة حتى أمس (الجمعة) بلغت 40.58 مليون جرعة، منها 23.02 مليون جرعة أولى، و17.55 مليون جرعة ثانية.