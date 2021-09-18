لبنان يضبط شاحنة ” #نيترات_الأمونيوم” بمنطقة ينتشر بها “حزب الله”

ضبطت قوى الأمن اللبنانية، السبت، 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم داخل شاحنة في بعلبك البقاعية.

وتوجه وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، بشكل فوري إلى بعلبك؛ حيث عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً قبل أن ينتقل لسهل بلدة بدنايل.

ولدى وصوله، أعلن المولوي أنه تم فتح تحقيق فوري في الشحنة، رافضا الكشف عن تفاصيل الحادث الذي تعاملت معه القوى الأمنية.

وأعطى المولوي توجيهاته بإجراء كشف ميداني دقيق في المنطقة لاستخراج أي مواد خطرة حفاظاً على أرواح اللبنانيين.

ومدينة بعلبك التي تقع فيها بلدة بدنايل تقع تحت السيطرة الأمنية لميليشيات “حزب الله”.