شدد تطبيق «توكلنا» على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، في ما يتعلق بالتجمعات والحد المسموح به للوجود في موقع المناسبة وإصدار التصاريح لذلك عبر التطبيق.

وقال «توكلنا» إن تصريح التجمع يمكن استخدامه من قبل الأشخاص في حال وجود زائرين لديهم لمناسبة معينة مثل «الأعراس» و«التعزية» وغيرهما، ويتم إصداره من خلال صفحة الخدمات في التطبيق، باختيار «طلب تصريح جديد»، ثم اختيار «تصريح تجمع»، ثم تحديد نوع التصريح «حكومي أو تجاري أو شخصي»، ثم تعبئة الحقول المطلوبة، ثم طلب التصريح، مشددا على أن الحد الأقصى المسموح به في «تصريح تجمع شخصي» 20 زائرا، مهيبا بالجميع الالتزام والتقيد بتعليمات الجهات المختصة.

وأفاد بأن متطلبات «تصريح تجمع شخصي» هي: كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 20 زائرا، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح.