فيسبوك مهددة بالإبعاد عن آب ستور بسبب تجارة البشر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة “آبل” هددت بحذف منتجات شركة “فيسبوك” من متجر التطبيقات “آب ستور”، بسبب استخدامها على نطاق واسع لممارسة أنشطة غير قانونية.

وجاء ذلك ضمن إطار مادة واسعة كشفت فيها “وول ستريت جورنال” عن نتائج تحقيقها الصحفي الذي كشف عن عيوب كبيرة في عمل موقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” وتطبيق “واتساب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشبكات للتواصل الاجتماعي “تُستغل خاصة من قبل وكالة توظيف عديمة الضمير في الشرق الأوسط بغية ممارسة أنشطة ترقى إلى مستوى تجارة البشر، حسب تصنيف الخارجية الأمريكية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “بي بي سي” نشرت في عام 2019 مادة حذرت فيها من أن “فيسبوك” أصبحت مرتعا لأسواق واسعة لتجارة النساء بغرض تقديم الخدمات الجنسية، وذلك تحت غطاء إعلانات الخدمات المنزلية، وأبدت “آبل” حينئذ قلقها إزاء هذا الأمر.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن خبير بولندي في شؤون تهريب البشر تأكيده أن “فيسبوك” بعد 18 شهرا من كشف هذه المشكلة لأول مرة لم تتبن نظاما لرصد وحذف هذه الإعلانات غير القانونية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن “فيسبوك”، رغم حذفها بعض الصفحات، لم تنشئ بعد نظاما يمنع تجار البشر من مواصلة أنشطتهم من حسابات أخرى.