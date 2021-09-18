بريطانيا تسجل 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30144، مقارنة مع 32651 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.4 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 164 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 178 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 135147 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند.