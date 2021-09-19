ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 185 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في أسواق الذهب العالمية، نظرًا للعطلة الأسبوعية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 211.58 ريال (56.42 دولار) مقابل 211.45 ريال (56.40 دولار) أمس، أما جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا بالمملكة والمنطقة – فبلغ نحو 185.14 ريال ( 49.37 دولار) مقابل 185.02 ريال (49.35 دولار) أمس.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.69 ريال ( 42.32 دولار) مقابل 158.59 ريال (42.30 دولار) أمس، أما سعر جرام الذهب عيار 14، فقد سجَّل نحو 123.42 ريال ( 32.91 دولار) مقابل 123.35 ريال (32.90 دولار) أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 105.79 ريال (28.21 دولار) مقابل 105.73 ريال (28.20 دولار) .