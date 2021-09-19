سابك السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمشروع مشترك مع إكسون موبيل الأميركية

بدأت شركة سابك السعودية مرحلة التحضير للتشغيل التجريبي للمشروع المشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأميركي.

ويتضمن المشروع إقامة وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.8 مليون طن، والذي سيتم استخدامه لتغذية وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين غلايكول.

ويدعم المشروع استراتيجية سابك التوسعية في مجال صناعة البتروكيماويات في أميركا الشمالية عبر مجموعة واسعة من المنتجات.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة.

يذكر أن شركة سابك السعودية قد وقعت اتفاقًا بداية الشهر الحالي مع الخطوط الحديدية السعودية للتعاون في مجال نقل الحاويات.