عداد_كورونا: ارتفاع الإصابات إلى 229 مليون.. والوفيات 4.7 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 228 مليوناً و945 ألفا و941 إصابة، حتى الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و700 ألف و198 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 205 ملايين و542 ألفا و267 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

باكستان تسجل 2580 إصابة جديدة بكورونا و71 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و71 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1223841 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27206 وفيات، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1132726 حالة.

الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 30773 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33.448.163 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 444.838 حالة بعد تسجيل 309 وفيات جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 32.671.167 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 1,910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 1,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 285,931.

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎‏ ‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

المكسيك تسجل 11711 إصابة ببفيروس كورونا المستجد

سجلت المكسيك خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 11711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و765 وفاة

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد أرتفع إلى ثلاثة ملايين و564694 وفيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 271303