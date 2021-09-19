سعود الطبية: الشخير دلالة على الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الرعاية التنفسية على أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يشكل اضطرابًا خطيرًا يحدث أثناء النوم، إذ يؤدي إلى انقطاع النفس بشكل متكرر ويبدأ أثناء النوم، ويحدث هذا النوع من انقطاع النفس عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم ويعد الشخير من العلامات الملحوظة على انقطاع النفس الانسدادي النومي.

جاء ذلك على لسان مدير الرعاية التنفسية أيمن السالمي، لافتاً إلى أنها تتضمن علامات وأعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي ما يلي فرط النعاس في أوقات النهار و الشخير بصوت عال و نوبات ملحوظة من التوقف عن التنفس أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ مصحوبًا باللهث أو الاختناق.

وأيضًا الاستيقاظ مع جفاف الفم أو التهاب الحلق وصداع الصباح وصعوبة التركيز خلال اليوم والتعرض لتغيرات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو التهيج وارتفاع ضغط الدم والتعرق أثناء الليل وانخفاض الرغبة الجنسية.

وأوضح بأن انقطاع النفس الانسدادي النومي حالة طبية خطيرة بسبب المضاعفات ومن أهمها الإجهاد والشعور بالنعاس أثناء النهار، ومما لا شك فيه أن الاستيقاظ المتكرر المرتبط بانقطاع النفس الانسدادي النومي يجعل النوم الطبيعي والتجديدي مستحيلًا إذ يشعر الأشخاص الذين لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي بالنعاس الشديد أثناء النهار والتعب والهياج في أغلب الأحيان وقد يجدون صعوبة في التركيز كما قد يغلبهم النعاس في العمل أو أثناء مشاهدة التلفاز أو حتى أثناء القيادة وقد يكونون أكثر عرضة كذلك للحوادث المرتبطة بالعمل.

وأضاف بالقول: قد يتدنى الأداء المدرسي للأطفال والشباب ممن لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي كما قد يلاقون مشكلات تتعلق بالانتباه أو السلوك، بالإضافة إلى حدوث مشاكل القلب والأوعية، حيث يؤدي الهبوط المفاجئ في مستويات الأكسجين الذي يحدث أثناء انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد نظام القلب والأوعية الدموية.

ويذكر أن العديد من المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم ارتفاع في ضغط الدم “فرط ضغط الدم”؛ مما قد يزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب وكلما زادت شدة انقطاع النفس الانسدادي النومي زاد خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

وتابع قائلاً: كما يزيد انقطاع النفس الانسدادي النومي من خطر عدم انتظام ضربات القلب “اضطراب نظم القلب” ويمكن أن يؤدي عدم انتظام ضربات القلب هذا إلى انخفاض ضغط الدم وإذا كان هناك اعتلال قلبي يمكن أن تؤدي نوبات عدم انتظام ضربات القلب المتعددة والمتكررة إلى الوفاة المفاجئة.

وكذلك مضاعفات مع الأدوية والجراحة حيث يشكل انقطاع النفس الانسدادي النومي أيضًا باعث قلق مع بعض المسكنات وأدوية التخدير العام إذ تؤدي هذه الأدوية مثل المهدئات والمسكنات المخدرة وعقاقير التخدير العام إلى ارتخاء مجرى الهواء العلوي مما قد يجعل انقطاع النفس الانسدادي النومي أكثر، وبالنسبة لمشاكل العين فقد توصلت بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي وبعض أمراض العين مثل الزرق ويمكن عادة علاج مضاعفات العين.

وأشار السالمي إلى أنه قد يشكو الأشخاص مِمَّن لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي من مشاكل في الذاكرة أيضًا وشعور بالصداع لدى الاستيقاظ صباحًا وتقلُّبات مِزاجية أو شعور بالاكتئاب وحاجة إلى التبول بشكل متكرر خلال الليل.