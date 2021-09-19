دراسة صادمة.. ارتفاع نسبة الإصابة بـ #سرطان_القولون في #المملكة

كشفت دراسة حديثة أجريت في المملكة، عن زيادة ملحوظة في نسبة الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الأقل من 50 عاماً بالمملكة.

ونصحت الدراسة التي جرت على الفترة من عام 2001 وحتى عام 2016 بضرورة الفحص المُبكر لهذا المرض، حتى يمكن الاستفادة من ارتفاع نسب الشفاء منه.

وأسند أحد المشاركين بالبحث الدكتور كنعان الشمري في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون إلى زيادة معدلات السمنة وأعمار المواطنين، وزيادة عمليات التشخيص وتناول الوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن سرطان القولون يمر بأربع مراحل تبدأ من الإصابة داخل القولون ومن انتشاره بشكل أكبر، موضحاً أن أعراضه تكون خروج الدم مع الإخراج وتغير عملية الإخراج بحيث يصاحبها إمساك أو إسهال شديد.