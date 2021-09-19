الإحصاء: انخفاض أسعار 72 سلعة وخدمة وارتفاع 93 أخرى خلال أغسطس

كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودي، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أغسطس 2021، انخفاض أسعار 72 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 93 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

وارتفع قطاع الأغذية والمشروبات (تتضمن 91 سلعة) وكان “عنب محلي” هو أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي وذلك بنسبة 21.51%، تلاه “زيت نباتي (للقلي) العربي” بنسبة 18.99%، بينما كان “برتقال أبو سرة مصري” أكثر السلع انخفاضا خلال الفترة وذلك بنسبة 20.35%، تلاه “هيل هندي” بنسبة انخفاض قدرها 15.26%.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 33 سلعة إنشائية، ب قطاع السلع الإنشائية (38 سلعة) وانخفاض أسعار 5 سلع إنشائية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2020.فيما شهد قطاع الأعلاف والحيوانات الحية (11 سلعة) ارتفعت أسعار جميع أنواع الأعلاف والحيوانات الحية في شهر أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت أسعار الملابس (10 سلع) لنحو 5 سلع وانخفضت أسعار 5 سلع خلال شهر أغسطس الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة (4 سلع) لسلعتين من السلع والخدمات الشخصية المتنوعة في أغسطس 2021، فيما انخفض سعر سلعتين، وشهد قطاع المنظفات (4 سلع) ارتفاع أسعار سلعتين من المنظفات في أغسطس 2021، وانخفاض سلعتين

وسجل الصحة (3 خدمات)، ارتفاع أسعار سلعة من الخدمات الصحية خلال أغسطس 2021، فيما انخفضت سلعتين، أما فيما يخص صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، فقد ارتفعت خدمة واحدة خلال أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مقابل انخفاض الخدمة الأخرى.

وبخصوص الفنادق والشقق المفروشة، فقد ارتفع سعر خدمة واحدة خلال أغسطس 2021، مقابل انخفاض الخدمة الأخرى، وأظهرت البيانات انخفاض أسعار سلعة سجائر مارلبورو، خلال أغسطس 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020