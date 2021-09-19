النيابة_العامة وهيئة #الملكية_الفكرية توقّعان اتفاقية تعاون

وقّع معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، اليوم في المقر الرئيسي للنيابة العامة، مذكرة اتفاق بين الجهتين ترسم إطار التعاون بينهما.

وتضمّنت المذكرة آلية تنظيم إحالة قضايا مخالفات حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية للنيابة العامة بحكم الاختصاص، ومعالجة المخالفات التي قد تنشأ بهذا الصدد.

وأوضح الشيخ الشلعان أن حقوق الملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية تتسم بأحكام سامية كفلتها الدولة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في مواجهة ظاهرة التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف وفق الأنظمة المنصوص عليها.

من جانبه أشار الدكتور السويلم إلى أهمية دور النيابة العامة العدلي في المجتمع، مبيناً أن إستراتيجية الهيئة في الشراكة مع الجهات الأخرى يأتي في إطار التكامل بـين الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

الجدير بالذكر أن النيابة العام والهيئة قدمتا دورات تدريبية لمنسوبي الجهتين بما يعزز في رفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها.